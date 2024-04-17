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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan S.A. ve S.Ç. gözaltına alınırken, taşların arasına gizlenmiş 390 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Ekiplerce araçtaki S.A. ile S.Ç. gözaltına alınırken, yol kenarında taşların arasına gizlenmiş 390 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Alparslan Mahallesi Konya Kulu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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