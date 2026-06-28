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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 15 bin 783 sentetik ecza hap, 17 bin 843 ecstasy hap, 8 captagon hap, 1,2 gram metamfetamin, 5,1 gram kokain, 6,13 gram sentetik kannabinoid, 1300 gram ADB-Butinaca maddesi ile 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
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