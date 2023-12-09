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Konya'da trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

9 Aralık 2023 14:45 Son Güncelleme: 14:46 Abone Ol

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.