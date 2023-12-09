Konya'da trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Aliriza B. (58) idaresindeki 42 AFN 962 plakalı hafif ticari araç, Kadınhanı-Afyonkarahisar kara yolunun 2. kilometresinde İdris Ç'nin (42) kullandığı 42 ARC 585 plakalı otomobille çarpıştı.
Olayda, sürücülerden İdris Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti, Aliriza B. ise yaralandı.
Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.