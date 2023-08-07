Konya'da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nden Belh Caddesi istikametine giden sürücüleri belirlenemeyen 16 AVL 716 plakalı araç ile 07 FRZ 77 plakalı araç çarpıştı. Kazada 07 FRZ 77 plakalı otomobil korkuluk demirlerini kırarak tramvay yoluna girdi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.