Konya'da Trafik Kazası Sonrası Mahalle Eylemi

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde 3 gün önce, TIR ile otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı bölgede mahalleli yolu kapatarak eylem yaptı. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, geçen cumartesi günü Doğanhisar ilçesi Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Altıok (76) yönetimindeki 80 EL 938 plakalı otomobil ile Ahmet Kapcı (52) idaresindeki 42 VF 112 plakalı TIR kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle TIR, yoldan çıkarak şarampole devrilip, yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'da çıkan yangını söndürdü. Yapılan kontrolde TIR şoförü Ahmet Kapcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü İsmail Altıok ile eşi Şerife Altıok da kaldırıldıkları Doğanhisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

TIR şoförü ve aynı zamanda Doğanhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kapcı Doğanhisar'da, Altıok çifti ise Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Bu arada kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuz Mahallesi sakinleri, kazanın olduğu yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yoldaki trafik güvenliğinin arttırılması ve üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlara, Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat taleplerini yetkililere ileteceğini ve sürecin takipçisi olacağını söyledi. Mahalleli, araçlarıyla trafiğe kapattıkları yolu bir süre sonra tekrar açtı.