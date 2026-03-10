Haberler

Seydişehir'de okul servisinin karıştığı kazada iki kişi yaralandı


Seydişehir ilçesinde okul servisi ve pikapın çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Arif Buğra Gök idaresindeki 42 AUC 042 plakalı pikap, Karakavak Mahallesi Süleyman Şah Caddesinde Aziz Yıldız yönetimindeki 42 GBZ 09 plakalı okul servisi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile okul servisi bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada her iki araç sürücü yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
