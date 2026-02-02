Haberler

Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Seydişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

V.N.A. idaresindeki 06 EHJ 253 plakalı otomobil, Karabulak-Bahçelievler Kavşağında yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve U.G.A. isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
