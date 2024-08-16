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Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Evsat Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Evsat Mahallesi, Özdilek Caddesi'nde seyir halindeki 42 H 4909 plakalı otomobil ile 42 H 6055 plakalı otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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