Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Evsat Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Evsat Mahallesi, Özdilek Caddesi'nde seyir halindeki 42 H 4909 plakalı otomobil ile 42 H 6055 plakalı otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.