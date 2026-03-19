Konya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya-Afyonkarahisar yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 28. kilometresinde, karşı şeride geçen Sergen D. idaresindeki 42 DLT 94 plakalı otomobil, Sami K. yönetimindeki 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Sami K. ile oğlu Yusuf K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal