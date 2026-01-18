Konya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Haberler

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde bir yol verme meselesi sonrası çıkan kavgada, 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Dayan ve arkadaşına bıçakla saldırıldı. İki kişi yaralanırken, olayın ardından saldırgan kayıplara karıştı.

Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde, 42 BFF 411 plakalı otomobil sürücüsü Cemal Dayan ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 ERN 56 plakalı ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsü Dayan'ı boynundan, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K'yi de kolundan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Hafif yaralanan Dayan ve yanındakiler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kayda aldı, ardından, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu öne sürdükleri kişiden polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

