Konya'da Tır Yangınında Bulunan Cesedin Ardında Cinayet Şüphesi

Konya'da Tır Yangınında Bulunan Cesedin Ardında Cinayet Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde yanan tırda bulunan erkek cesedinin, tırı kullanan Ö.K'ye ait olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ş.T., Ö.K'yi tartışma sonucunda öldürdükten sonra tırı yaktığını itiraf etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan tırda bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ulaşılan araç sahibi A.K, tırı oğlu Ö.K'nin (47) kullandığını bildirdi.

Cesedin Ö.K'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.

Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.

Ş.T'nin çıkan tartışmada Ö.K'yi silahla öldürdükten sonra tırı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor

Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

3 hafta önce seçilen belediye başkan vekili gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.