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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nezir Büyükçay idaresindeki 63 AAP 153 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüste bulunan Nesibe Büyükçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Nezir Büyükçay ile minibüste bulunan Mehmet Büyükçay, Süreyya Büyükçay, Aslan Büyükçay, Enes Büyükçay, Ahmet Büyükçay, Nurullah Büyükçay, Azat Büyükçay yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

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Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli Konya Güncel Haberler

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