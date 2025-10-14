Haberler

Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Yaylayaka Mahallesi'nde Polatlı yolu üzerinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 42 VL 799 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen 42 GEG 13 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, otomobildeki 4 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi, ambulanslarla Kadınhanı Saime Koyuncu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı 3 kişi burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel
