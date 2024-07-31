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Konya'da Tarihi Hemşirelik Binası Ayakta Fizik Tedavi ve GETAT Merkezi Olarak Hizmet Vermeye Devam Edecek

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Konya'da restore edilen Tarihi Hemşirelik Binası, Ayakta Fizik Tedavi ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Açılış töreninde konuşan yetkililer, binanın sağlık hizmeti vermesinin önemine vurgu yaparken, Filistin'deki olaylara da değinildi.

Konya'da restorasyonu tamamlanan Tarihi Hemşirelik Binası, Ayakta Fizik Tedavi ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Selçuklu Belediyesi'nce restore edilen Ferhuniye Mahallesi'ndeki binanın açılış töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, tarihi binada misyonuna uygun bir şekilde sağlık hizmeti verilmesinin ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Filistin'de yaşananlara ve İsmail Heniyye suikastine de değinen Özkan, "Artık topyekün memleket olarak, millet olarak, devlet olarak bu zulümlere 'Dur' dememiz lazım. Manevi değerlerimizin korunmasının, maddi kalkınmamızla direkt ilişkili olduğunu bilmemiz lazım. Her alanda katma değer oluşturup, dünyadaki rekabet gücümüzü en üste taşıdığımız zaman, siyonizme ve bu tür odaklara ancak 'Dur.' diyebiliriz. Türk milleti, haklı Filistin davasının sürekli yanında olduğunu ifade ediyor." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da İsmail Heniyye'nin suikast haberini aldığını, Filistin halkına başsağlığı dilediğini ve İsrail'in eylemlerini kınadığını kaydetti.

Açılışı gerçekleşen merkezde kültürel mirasa sahip çıkmanın ve sağlık tesisi olarak yüzyıldan fazla süredir hizmete devam etmesinin 2 önemli unsur olduğunu ifade eden Altay, bu yapıların restore edildikçe şehrin tarihine ve turizmine katkılar sağladığını belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tarihi hemşirelik binasının restorasyon sürecini, binada nelerin restore edildiğini ve yapım aşamasına ilişkin konuştu.

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya Numune Hastanesi Başhekimi Halil Ekrem Akkurt da konuşma yaptı.

1915'ten beri tarihi miras kabul edilen, bin 266 metrekare alana sahip olan merkezde mezoterapi, ozon, kupa, akupunktur ve sülük tedavisi yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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