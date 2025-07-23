Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1912 Sikke Ele Geçirildi

Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1912 Sikke Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen operasyonla birlikte, tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen aramalarda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ev ile bir iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait 1912 sikke ve tarihi eser niteliğinde 196 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Sahneye çıktı, kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.