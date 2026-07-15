Kaldırımda yürürken taksinin çarptığı anne ile kızı öldü
Konya'da bir taksinin kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ercin Öz'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Konya'da Hasan K. yönetimindeki taksinin, kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'e (13) çarpıp yaşamlarını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin park halindeki araca ve anne ile kızına çarpması, ardından toplanan kalabalığın yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı