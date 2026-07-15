Haberler

Kaldırımda yürürken taksinin çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken taksinin çarptığı anne ile kızı öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir taksinin kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ercin Öz'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Konya'da Hasan K. yönetimindeki taksinin, kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'e (13) çarpıp yaşamlarını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin park halindeki araca ve anne ile kızına çarpması, ardından toplanan kalabalığın yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an

15 Temmuz gecesi kaydedilen bu görüntü hala zihinlerde

Eda Ece depremzedelere yönelik sözleri için özür diledi: Hayatımın hatası, lütfen affedin

Ünlü oyuncu çok pişman: Dilimi eşek arısı soksaydı
Konya'da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı

Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba