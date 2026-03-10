Haberler

Seydişehir'de otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

M.N. idaresindeki 42 FM 214 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu İncesu köprüsü alt geçidinde henüz bilinemeyen nedenle takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.E.E, F.Y.K, E.N.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
