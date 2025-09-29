Konya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde, su kanalına düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Meram ilçesinde, su kanalına düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.U. idaresindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, Alpaslan Mahallesi Abdür Reşit Caddesi'nde yoldan çıkarak kanala düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazadan yaralı kurtulan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel