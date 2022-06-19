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Sınava geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) genç kalan kız öğrenciyi sınav yerine polis ekipleri yetiştirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) genç kalan kız öğrenciyi sınav yerine polis ekipleri yetiştirdi.

Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde YKS'nin ikinci oturumuna geç kalan öğrenci, polislerden yardım istedi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenciyi sınava gireceği okula götürdü.

Öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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