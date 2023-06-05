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Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cahı Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Aşır Güneş'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli Güneş Konya Güncel Haberler

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