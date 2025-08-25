Konya'da Silahlı Saldırı: Mehmet ve Servet Koçyiğit Hayatını Kaybetti
Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ve yeğeni 11 yaşındaki Servet Koçyiğit, hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
KONYA'da evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile yeğeni Servet Koçyiğit (11) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki yeğeni Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.