Konya'da Silahlı Saldırı: Mehmet ve Servet Koçyiğit Hayatını Kaybetti

Konya'da Silahlı Saldırı: Mehmet ve Servet Koçyiğit Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ve yeğeni 11 yaşındaki Servet Koçyiğit, hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

KONYA'da evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile yeğeni Servet Koçyiğit (11) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki yeğeni Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig devinden Tielemans bombası

Süper Lig devinden Tielemans bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı dün gece 221 kez sallandı: Doğal olmayan 2 durum var

İlçe dün akşamdan bu yana 221 kez sallandı: Doğal olmayan 2 durum var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.