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Konya'da Silahlı Adam Öldürme Davasında Bir Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

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Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, silahla bir kişiyi öldüren sanık S.A.'yı 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık ise beraat etti.

Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan biri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A, E.R. ve G.G. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, beraatini istedi.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan G.G'nin kayınpederi Rıza Renkliışık'ı öldüren S.A'nın "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu diğer iki sanığın beraatine karar verdi.

Merkez Meram ilçesinde 15 Ocak 2024'te çıkan silahlı kavgada Rıza Renkliışık öldürülmüş, olayla ilgili G.G, E.R. ve S.A. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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