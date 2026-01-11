Konya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kadınhanı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının uçtuğu, ilçede bulunan İbrahim Paşa Camisi'nin minaresindeki kurşun kaplamaların döküldüğü görüldü.

Kadınhanı-Ilgın kara yolunda da rüzgarın etkisiyle bir tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın devrildiği öğrenildi.

Ayrıca şiddetli rüzgar, ilçede elektriklerin kesilmesine de yol açtı.

Doğanhisar'da da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yollara devrildi. Ağaçların kopardığı elektrik hatları sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.