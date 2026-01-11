Haberler

Konya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatısını uçurup, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı. Kadınhanı'nda bir tır devrildi.

Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kadınhanı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının uçtuğu, ilçede bulunan İbrahim Paşa Camisi'nin minaresindeki kurşun kaplamaların döküldüğü görüldü.

Kadınhanı-Ilgın kara yolunda da rüzgarın etkisiyle bir tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın devrildiği öğrenildi.

Ayrıca şiddetli rüzgar, ilçede elektriklerin kesilmesine de yol açtı.

Doğanhisar'da da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yollara devrildi. Ağaçların kopardığı elektrik hatları sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
