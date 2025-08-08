Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı
Konya'nın Derebucak ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Derebucak-Antalya kara yolunda R.K. yönetimindeki otomobil, Gembos Ovası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.K. G.K, Y.E.K. ve Y.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
