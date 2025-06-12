Konya'da Rehberlik Öğretmenine Silahlı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, B.O. adlı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokula gelen B.O. (27), rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) odasında tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli B.O, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi almak için olay yerine geldi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Taraftarın sevgilisi yeniden formayı giyecek
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte ilk kare
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.