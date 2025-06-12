Konya'da Rehberlik Öğretmenine Silahlı Saldırı
Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, B.O. adlı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokula gelen B.O. (27), rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) odasında tüfekle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli B.O, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi almak için olay yerine geldi.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel