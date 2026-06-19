Kulu'da devrilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin refüje devrilmesi sonucu sürücü Hatice Nur K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatice Nur K. (32) idaresindeki 34 KC 2785 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu