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Konya'da polisten kaçan sürücü 60 kilometre kovalamacayla yakalandı

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Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan hafi ticari araç sürücüsü, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı.

Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan hafi ticari araç sürücüsü, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı.

Altınekin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.C.İ. idaresindeki 59 AGB 856 plakalı hafif ticari aracı Konya - Ankara kara yolu Altınekin ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, il merkezine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 60 kilometre süren kovalamaca sonunda polis ekipleri Ankara Caddesi Karayolları Denetim İstasyonu mevkisinde aracı durdurdu.

Sürücü M.C.İ ile yanındaki A.Ö. gözaltına alınırken, araç incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli sürücünün hırsızlık suçundan arandığı, teyzesinin aracını habersiz aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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