Konya'da Polis Ekiplerine Saldıran Yabancı Uyruklu Sürücü Tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin üzerine aracını süren yabancı uyruklu sürücü, durdurulduktan sonra hastanede tedavi edildi ve terör bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüpheli, tutuklandı.

Konya'da "dur" ihtarında bulunan polis ekiplerinin üzerine aracını süren yabancı uyruklu sürücü tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesinde polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçarken lastiklerine ateş edilerek durdurulan ve bu sırada yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan şüphelinin terör bağlantısı olduğu da tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde 5 Aralık Salı günü uygulama yapan polis ekipleri, 34 YB 2988 plakalı otomobili durdurmak istemiş, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başlayan sürücü aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmuştu. Açılan ateş sonrası hafif şekilde yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılmıştı.