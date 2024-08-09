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Konya'da Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Zafer Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlemler uygulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Ara ara patlamaların da duyulduğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu İtfaiye Plastik konya Çevre Kaza Yaşam Güncel Haberler

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