Konya'da Otomobil Yangını: Hasar Oluştu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ancak otomobilde hasar meydana geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
M.B. yönetimindeki otomobilin, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel