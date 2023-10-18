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Konya'da otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağışlı hava ve kaymakam virajı olarak adlandırılan bölgede aracın kontrolden çıkması olarak belirlendi. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.