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Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Habibe Y. idaresindeki 42 AIM 580 plakalı otomobil, Süleymanşah Caddesi'ndeki kavşakta Mustafa A'nın kullandığı 41 AZZ 552 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa A, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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