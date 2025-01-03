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Konya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammet Mustafa A. idaresindeki 42 AYT 641 plakalı kamyonet, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi'nde Mehmet Emin Altunel yönetimindeki 42 CCC 11 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Altunel, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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