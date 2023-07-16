Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Halkapınar-Ereğli Karayolu Gökçeyazı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Saltık idaresindeki 42 E 6183 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 42 AIP 150 plakalı arkasında travay takılı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Cemil Saltık, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.