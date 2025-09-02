Konya'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, 3 Yaralı
Konya'nın Seyran Mahallesi'nde S.K. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazada, sürücü ile araçtaki O.A. ve T.A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel