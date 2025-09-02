Haberler

Konya'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, 3 Yaralı

Konya'nın Seyran Mahallesi'nde S.K. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki otomobil, Seyran Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki O.A. ve T.A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
