Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza, Seydişehir-Beyşehir kara yolunda gerçekleşti.
Hüseyin Yıldırımoğlu idaresindeki 42 LK 543 plakalı otomobil, Seydişehir- Beyşehir kara yolu Seydi Şifa Termal Tesisleri karşısında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hüseyin Yıldırımoğlu ile araçtaki Mehmet Yıldırımoğlu yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun