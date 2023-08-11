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Konya'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ebubekir K. idaresindeki 42 BDS 60 plakalı otomobille Nazım Y. yönetimindeki 07 NZM 07 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolu TÜVTÜRK kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ebubekir ile aynı araçtaki Emre K, Mustafa K, Zeynep K, Havvagül S. ile İclal S, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü Nazım Y, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Devlet Hastanesi Konya Güncel Haberler

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