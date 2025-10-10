Konya'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ankara-Konya kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağında Cemil Y. idaresindeki 33 ÇİÇEK 004 plakalı otobüs ile Ramazan S'nin kullandığı 42 APE 467 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Ramazan S. ile otomobilde bulunan Emine S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel