Haberler

Konya'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara-Konya kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağında Cemil Y. idaresindeki 33 ÇİÇEK 004 plakalı otobüs ile Ramazan S'nin kullandığı 42 APE 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Ramazan S. ile otomobilde bulunan Emine S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.