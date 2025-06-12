Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
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Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
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Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Öz, okula giren bir kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken inceleme sürüyor.

Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

TÜFEKLE ÖĞRETMENE ATEŞ ETTİ

Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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