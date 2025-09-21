Konya'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Yunak ilçesinde çıkan orman yangını, belediye personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 40 dönüm alan zarar gördü.
Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Yayla Bayatkulu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yunak Belediye personelinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, ilk belirlemelere göre 40 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel