Haberler

Konya'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Konya'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunak ilçesinde çıkan orman yangını, belediye personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Yayla Bayatkulu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yunak Belediye personelinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, ilk belirlemelere göre 40 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.