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Konya'da operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 1 ton 78 kilo madde ele geçirildi

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Konya'da operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 1 ton 78 kilo madde ele geçirildi
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Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Narko-Mercek operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 ton 78 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 kilogram sentetik kannabinoid ve 1229 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Narko-Mercek operasyonu kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Aramalarda, 1 ton 78 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 kilogram sentetik kannabinoid, 17 bin 333 uyuşturucu hap ham maddesi, 5 kilogram 200 gram uyuşturucu hep etken maddesi, 3 kilogram 110 gram eroin ve 1229 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 354 kişi sorgulandı, 26 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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