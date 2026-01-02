Konya'nın Yalıhöyük, Ahırlı ve Altınekin ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın Yalıhöyük, Ahırlı ve Altınekin ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kaymakamlıklar tarafından Yalıhöyük, Ahırlı ve Altınekin ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Kulu, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verilmişti.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtilmişti.

Yalıhöyük, Ahırlı ve Altınekin ilçeleriyle Konya'da eğitime ara verilen ilçe sayısı 21'e yükseldi.