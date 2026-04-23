Haberler

Konya'da okulun tek öğrencisi ve öğretmeni için gezi programı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi İlayda Kozlu ve öğretmeni Muhammed Bağ için gezi programı düzenledi.

İlayda Kozlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması için düzenlenen geziler kapsamında öğretmeni ile Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Çocuk Kitap Günleri ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Kozlu, belediyenin kendisi için düzenlediği gezi programını çok beğendiğini söyledi.

Muhammed Bağ da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde çektikleri videonun viral olmasıyla İlayda'nın Türkiye'nin farklı bölgelerinden olumlu tepkiler aldığını ve almaya devam ettiğini aktardı.

Geziden memnuniyet duyduğunu belirten Bağ, eğlenceli ve güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
