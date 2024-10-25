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Konya'da Öğretmen Eşini Bıçakla Öldürdü

Konya'da Öğretmen Eşini Bıçakla Öldürdü
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Konya'nın Meram ilçesinde bir öğretmen, eşi olan öğretmeni bıçakla öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan koca, emniyete götürüldü.

Konya'da bir öğretmen, kendisi gibi öğretmen olan eşini bıçakla öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Konya'nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi Beyzade Sitesi'nde yaşandı.

Öğretmen koca Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ebru Küçüktaşdemir (45) yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Küçüktaşdemir (47), emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel

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