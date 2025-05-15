Konya'da öğrencilere hızlı okuma teknikleri gösterildi

Konya'da öğrencilere hızlı okuma teknikleri gösterildi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilere hızlı okuma teknikleri eğitimi verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilere hızlı okuma teknikleri eğitimi verildi.

Kaymakam Cevdet Bakkal tarafından Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 7. sınıf öğrencileri, hızlı okuma teknikleri, okuduğunu anlama ve sınav başarısı konusunda bilgilendirildi.

Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, şube müdürü Kenan Çağlıyan, okul müdürleri, öğretmenler ve farklı okullardan 7. sınıf öğrencileri katıldı.

Eğitimin ardından Bakkal, öğrencilerle bir süre sohbet etti, sınavlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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