Haberler

Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı, 26 kişi yaralandı

Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı, 26 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde, bir öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 26 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer kazanın ardından yaralıları ziyaret etti.

Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

H.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde tali yoldan gelen S.E. idaresindeki 42 C 0727 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada iki araçta bulunan 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen yolcu ve öğrenciler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, yaralıları Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Karatay ilçemiz Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasından etkilenen öğrencilerimize, ailelerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim evlatlarımızı ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü