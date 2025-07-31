Konya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Yusuf Öztürk ile 41 yaşındaki Mustafa Yıldız hayatını kaybetti. Motosikletin bisiklete ve ağaca çarpması sonucu kaza gerçekleşti.

KONYA'da motosikletin bisiklete ve ağaca çarptığı kazada Yusuf Öztürk (18) ile Mustafa Yıldız (41), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk'ün kullandığı 42 AUS 174 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden bisikletli Mustafa Yıldız'a ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yusuf Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan bisikletli Mustafa Yıldız ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı

Bir AB ülkesi daha Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.