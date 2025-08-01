Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü Halil Efe Gökal, çarpmanın ardından ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KONYA'da devrilip, sürüklendikten sonra ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Halil Efe Gökal, ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı etli ekmek fırınına gitmek için evden çıkan Halil Efe Gökal'ın yönetimindeki motosiklet, kontrolünden çıkıp devrildi. Motosiklet bir süre sürüklendikten sonra kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaralanan Halil Efe Gökal ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökal'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.