Konya'da otobüs durağına çarpan motosikletteki genç öldü

Konya'nın Meram ilçesinde otobüs durağına çarpan motosikletteki 17 yaşındaki genç sürücü M.Y., hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Hatıp Caddesi'nde meydana geldi.

Konya'nın Meram ilçesinde otobüs durağına çarpan motosikletteki genç sürücü hayatını kaybetti.

M.Y. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, Hatıp Caddesi'nde virajı alamayıp savrularak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Y, ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Y, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

