Konya'da minibüs kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde minibüsün karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada minibüs devrildi ve olay yerinde yaşamını yitiren bir kişi olduğu belirtildi. Yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.